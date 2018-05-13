Китай начал ходовые испытания первого авианосца собственной разработки

2018-05-13 07:15 | www.trend.az | 9

Китай начал в воскресенье в городе Даляне ходовые испытания первого полностью построенного силами национальной промышленности авианосца проекта 001А, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

После принятия на вооружение он станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая.

"Первый построенный нашим государством авианосец 13 мая на рассвете покинул причал и начал ходовые испытания", - указывается в сообщении. Других подробностей об испытаниях агентство не приводит.