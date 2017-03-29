МЧС распространила информацию о пожарах в Баку и Шабране

2017-03-29 08:40 | www.oxu.az | 2

МЧС распространила информацию о пожарах в Баку и Шабране, зарегистрированных накануне вечером.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Ясамальском районе Баку загорелась 3-комнатная квартира площадью 81 кв.м. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на участке 50 кв.м. (в 2 комнатах и коридоре), а также 80 кв.м. кровельного настила. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние комнаты, а также на мансард. Пожар был потушен в 19.21.

В селе Хырдаоймаг Шабранского района сгорели воспламеняющиеся конструкции двухэтажного 7-комнаного дома площадью 176 кв.м. Пожарным удалось уберечь от огня прилегающие строения. Пожар был потушен в 19.35.

A.M.