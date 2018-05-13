Трамп: Иран нарастил оборонный бюджет за счет ядерной сделки

2018-05-13 07:41 | www.apa.az | 8

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что иранское ядерное соглашение позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40%.

«Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!». Как передает АПА со ссылкой на Газетар, об этом написал написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

Он также отметил, что США «не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие».