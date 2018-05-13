Сегодня в Азербайджане стартует "Бакинский марафон-2018"

2018-05-13 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Церемония награждения победителей соревнований «Бакинский марафон – 2018» будет проводиться в двух категориях – за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет три тысячи манатов, за второе место – две тысячи манатов, а за третье место – 1000 манатов.