В Перу пассажирский самолет загорелся при посадке – ВИДЕО

2017-03-29 08:50 | www.oxu.az | 3

В Перу в аэропорту города Хауха пассажирский самолет загорелся во время контакта со взлетно-посадочной полосой при посадке.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал RPP.

Сообщается, что на борту самолета Peruan Airlines находились 138 пассажиров.

По словам очевидца, все они были вовремя эвакуированы и находятся в безопасности. В результате инцидента три человека получили легкие повреждения.

В аэропорту работают несколько пожарных подразделений. Горящий Boeing-737 находится на взлетно-посадочной полосе и сильно дымится.

A.M.