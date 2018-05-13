В Индонезии взрывы в церквях унесли жизни девяти человек - ОБНОВЛЕНО

2018-05-13 09:18 | www.apa.az | 7

Число погибших при взрывах в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до девяти, 40 человек пострадали.

Как передает АПА, об этом сообщает местная газета Jakarta Globe в Twitter.

"Бомбы разорвались в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве, утром в воскресенье (13 мая). Полиция подтвердила (гибель — ред.) одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых", — говорится в сообщении газеты.

Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени, последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.

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07.24

Число пострадавших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до 13, один человек погиб.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Jakarta Globe, ссылаясь на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры.

Ранее газета Straits Times сообщала об одном погибшем и трех раненых.

По словам Мангеры, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.00 утра, в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Два сотрудника полиции были ранены, еще 11 человек пострадали.

Как сообщил представитель полиции, взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro) и церкви пятидесятников. Мангера добавил, что информация о числе пострадавших во втором и третьем взрывах пока не разглашается.