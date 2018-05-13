Саркисян: Заявления Пашиняна – угроза для Карабаха

2018-05-13 10:05 | www.oxu.az | 9

Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, сложивший свои полномочия 11 мая в результате формирования нового правительства во главе с Николом Пашиняном, заявил о возможных угрозах в связи с высказываниями нового премьер-министра по вопросу карабахского урегулирования.

«Несколько дней тому назад на пресс-конференции премьер-министр выразил ряд подходов, которые могут быть опасными. Уверен, что он не ставил цель усложнить положение Армении в этом вопросе, но очевидно, сделал утверждения, которые не только удостоились достаточно агрессивной реакции Азербайджана, но и, уверен, вызвали обеспокоенность наших международных партнеров, в частности, сопредседательство Минской группы ОБСЕ», - сказал Саркисян армянской газете «Аравот», передает Oxu.Az.

По его словам, премьер-министр Пашинян заявил, что Армения является стороной конфликта.

«С таким утверждением всегда выступал Азербайджан, в то время как международное сообщество знает, что Армения - гарант безопасности Нагорного Карабаха, партнер по переговорам, но не сторона конфликта. Это может иметь далеко уходящие последствия», - отметил Саркисян.

«Непонятно также, что имеет в виду премьер, когда говорит, что в переговорах Армения должна выступать от имени Армении, а власти «НКР» - от имени «НКР». Получается, что в переговорах Армения выступает со своей, отдельной от «НКР» повесткой? По крайней мере, до настоящего момента это было не так. Далее премьер заявил, что есть новый подход - дальнейший процесс переговоров обусловлен обстоятельством участия в них «НКР».

Это может звучать, как предусловие. Возможно, премьер имел в виду, что без участия «НКР» достичь окончательного решения невозможно. Но в таком случае непонятно, в чем новость подхода. Эта позиция неоднократно выражалась президентом Сержем Саргсяном. Более того, этот подход безоговорочно поддерживается и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - заявил экс-глава Минобороны.

Он также назвал «непонятной» позицию премьера Пашиняна о международном признании «НКР».

«Армения всегда заявляла, что международное признание статуса должно последовать процессу урегулирования, и основываться на букве и духе урегулирования. Мы всегда приветствовали заявления, резолюции о признании в качестве проявления уважения к праву народа «НКР» на самоопределение, но никогда сами не выступали инициаторами. Подобный подход может препятствовать переговорам», - отметил Саркисян.

По его словам, в заявлениях премьера «есть проявления неосведомленности деталями переговорного процесса».

«К примеру, утверждение о том, что вопрос о размещении миротворцев никогда не был в повестке. Вопрос размещения миротворцев отражен в ряде документов, к примеру, известных мадридских принципах», - сказал он.