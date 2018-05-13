«Бакинский марафон-2018» мотивирует людей заниматься спортом - участник

2018-05-13 10:01 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - «Бакинский марафон-2018» мотивирует людей заниматься спортом, сказал в воскресенье Trend участник марафона из Шотландии Алан Ментифай.

Он, по его словам, уже на протяжении семи лет живет и работает в Баку. В марафоне Ментифай участвует впервые.

Участник марафона также выразил уверенность в том, что достигнет финиша.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.