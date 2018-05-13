На кыргызско-казахской границе пресекли ввоз 1,5 тонн контрабандных ГСМ

2018-05-13 10:08 | www.trend.az | 8

На кыргызско-казахской границе пограничники пресекли ввоз 1,5 тонн контрабандных горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает ИА «Кабар» со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.

Как отмечается, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» пограничники задержали ГСМ без сопроводительных документов.



«Гражданин Кыргызстана Б.К., 1982 года рождения, пытался ввезти в Кыргызстан из Казахстана в дополнительных баках, установленных в автобусе марки «Ford Transit», 1500 л. ГСМ (солярка) без сопроводительных документов», - говорится в сообщении.



Задержанный и ГСМ были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР.

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