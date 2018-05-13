Стартовал «Бакинский марафон-2018», проходящий по инициативе Фонда Гейдара Алиева

2018-05-13 10:21 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Для участия в марафоне в этом году прошли регистрацию 18 тысяч человек.

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели. Правом участия в соревновании обладают лица старше 16 лет, заранее прошедшие регистрацию.

В Бакинском марафоне принимают участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

В марафоне принимают участие представители действующих в Азербайджане посольств Италии, России, Турции, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, ОАЭ, Литвы и Латвии.