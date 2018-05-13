Мелким торговым объектам Азербайджана будут предложены мобильные POS-терминалы

2018-05-13 10:36 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Компания Goldenpay (платежная система Азербайджана) готовится предложить малому бизнесу мобильные POS-терминалы, сообщили Trend в компании.

По словам собеседника агентства, речь идет о бизнес версии платежной системы hesab.az, которая позволит превратить любое мобильное устройство, работающее на базе операционной системы Android в полноценный POS-терминал для приема безналичных платежей.

"Мобильные терминалы рассчитаны на мелкие объекты торговли, которым не выгодно приобретать банковские POS-терминалы по цене до 600 долларов, так же как и банкам не выгодно оснащать их данными устройствами", - сказал источник.

Для осуществления платежей можно будет использовать либо бесконтактный интерфейс, либо мини-картридеры.