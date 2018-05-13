США опасаются захвата Ираном их военной базы в Сирии

2018-05-13 10:45 | www.oxu.az | 8

В администрации президента США опасаются, что американская военная база на юге Сирии может быть захвачена иранскими силами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, американские чиновники считают, что иранские силы могут попытаться захватить небольшую базу в Эт-Танфе, поскольку хотят заблокировать наземный путь к Дамаску.

Однако, отмечает WP, некоторые советники президента США Дональда Трампа полагают, что ситуация вокруг Эт-Танфа позволит развернуть большую кампанию против военного присутствия Ирана на сирийской территории.

Дональду Трампу в скором времени необходимо будет решить, использовать ли военную база для давления на Тегеран или исполнить обещание и вывести войска из Сирии, заключает издание.