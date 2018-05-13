«Бакинский марафон-2018» важен с точки зрения правильной организации досуга молодежи - министр образования

2018-05-13 10:56 | www.trend.az | 8

БАУК /Trend/ - Бакинский марафон крайне важен с точки зрения правильной организации досуга, здорового образа жизни молодежи.

Об этом сказал Trend в воскресенье министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, который также принимает учатие в «Бакинском марафоне-2018».

"Очень положительно оцениваю Бакинский марафон. Также позитивно оцениваю то, что с каждым годом растет число участников уже традиционного Бакинского марафона. Организация таких массовых мероприятий крайне важна с точки зрения правильной организации досуга, здорового образа жизни молодежи. Как я отметил, здесь участвуют различные люди, для профессиональных спортсменов это соревнование, то есть для них главным является победа. Для многих других же людей, это просто хорошо провести время с другими людьми, быть с ними вместе, почувствовать командный дух", - сказал Байрамов.

По словам министра, в марафоне принимают участие различные коллективы, вузы участвуют командами. "Достаточно большой коллектив министерства образования тоже здесь. Для нас это тоже прекрасная возможность, и я призываю каждого быть активным, принимать участие в данном марафоне", - добавил министр.

В этом году в забеге участвуют 18 тысяч человек.