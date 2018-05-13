Организация «Бакинского марафона» - великолепная идея – участник из Вены

2018-05-13 11:03 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Организация таких мероприятий, как «Бакинский марафон» -великолепная идея, сказал в воскресенье Trend участник из Вены Хорст Кауфманн.

«Я приехал в Баку для участия в марафоне. Я участвовал в марафоне в Баку два года назад, и теперь это мой второй марафон. Я думаю, что это великолепная идея организовать этот марафон. Для каждого города важно организовать подобные мероприятия», - сказал он.

Кауфманн выразил надежду, что приедет в Баку в следующий раз для участия в полном марафоне. Напомним, что протяженность Бакинского марафона составляет 21 километр.

«Я хотел бы, чтобы в Баку организовали полный марафон [42 километра]. И тогда я приеду сюда еще раз и буду участвовать снова», - сказал он.

Отметим, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Для участия в марафоне в этом году прошли регистрацию 18 тысяч человек.

Марафон стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.