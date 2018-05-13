Стартовал "Бакинский марафон - 2018", проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева

2018-05-13 11:20 | www.apa.az | 9

13 мая дан старт "Бакинскому марафону - 2018", проводимому по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает АПА, в марафоне также принимают участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Марафон под девизом "Победи ветер" организуется третий год подряд. Для участия в нынешнем марафоне регистрацию прошли до 18 тысяч человек.

Марафон, стартовавший на Площади Государственного флага, охватит дистанцию в 21 километр, и финиширует на Бакинском олимпийском стадионе.

Бакинский марафон организуется с целью поддержки развития спорта в Азербайджане, поощрения здорового образа жизни, объединения людей вокруг благородных целей.

В Бакинском марафоне участвуют также жители регионов Азербайджана - Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Губы, Гусара, Лянкярана, Астары, Нахчывана, Габалы, Шамахи, Загаталы, Шеки, Огуза и др.

Наряду с гражданами Азербайджана, к нему также присоединились представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

В марафоне также участвуют представители посольств Италии, России, Турции, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, ОАЭ, Литвы и Латвии в нашей стране.

Победители марафона будут определены по двум категориям - среди мужчин и женщин. В каждой из категорий обладатель первого места получит премию в размере 3000, второго места – 2000, третьего места – 1000 манатов и подарки, а также медали и сертификаты.

Средства, собранные от "Бакинского марафона - 2018", будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.