«Бакинский марафон» является очень позитивным событием - участник из Венесуэлы

2018-05-13 11:22 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - «Бакинский марафон» является очень позитивным событием, особенно с точки зрения популяризации спорта и здорового образа жизни.

Об этом в воскресенье сказал Trend участник из Венесуэлы Карлос Буэно.

"Люди в Баку очень милые и приветливые, организовано все на высоком уровне, да и погода прекрасная! Отрадно, что в Баку проводится такое соревнование. Уверен, что его популярность будет расти", - отметил Буэно.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвуют 18 тысяч человек.