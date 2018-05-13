Определился победитель "Бакинского марафона 2018" (ФОТО) (версия 2)

2018-05-13 11:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Финиша "Бакинского марафона 2018" первым достиг участник из Украины Игорь Олетиренко (1990 года рождения).

Вторым конечного пункта марафона достиг участник из Ирана Магомед Джафар Муради (1990 года рождения).

Третьим завершил забег гражданин Турции Омар Алканоглу (1991 года рождения).

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.