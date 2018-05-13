Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди женщин (версия 2)

2018-05-13 11:54 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди женщин.

Победительницей марафона среди женщин стала турчанка Челик Фадиме 1986 года рождения. Второе место заняла Валентина Полтавска из Украины (1971 года рождения). Третьей в забеге стала россиянка Анастасия Петрова (1993 года рождения).

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.