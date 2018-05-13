В Иране приговорили к смерти шестерых боевиков ИГ

2018-05-13 12:03 | www.trend.az | 8

Революционный суд Ирана приговорил шесть боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), обвиняемых в атаках 2017 года в Тегеране, к смертной казни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Агентство отмечает, что по закону обвиняемые смогут подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

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