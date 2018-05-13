Day.Az стремительно ворвался в российское информационное пространство (ФОТО)

2018-05-13 12:04 | www.trend.az | 8

Российское информационное поле - традиционно крупнейший рынок для русскоязычных СМИ всего постсоветского пространства. Лидирующие позиции на этом рынке занимают крупные, широко известные в мире российские издания. И тем более отрадно, что среди самых читаемых СМИ в Российской Федерации появилось и азербайджанское СМИ.



Так, по данным сервиса Liveinternet, Day.Az за короткий срок буквально ворвался в российское информационное поле, занимая (в ежесуточном выражении) место в топ-60 самых читаемых в РФ изданий, опережая по популярности такие известные СМИ, как, например русская служба радио "Свобода", "Дождь" и другие крупные медиа.





Не менее активно растет читательская аудитория Day.Az в социальных сетях. Так, например, на русскоязычную страницу Day.Az в Facebook подписаны более 200 тысяч реальных пользователей - и количество читателей из России уступает только объему азербайджанской аудитории. На видеопортал нашего издания Daytube подписано почти 430 000 уникальных пользователей: и здесь топ-3 состоит из азербайджанских, российский и украинских читателей.



Кроме того, Day.Az активно развивает и другие направления: так, активно растет аудитория портала в Twitter и Telegram.



Показательно, что всего за месяц аудитория читателей Day.Az из России выросла до 821 000 уникальных пользователей. Быстрая динамика роста российской аудитории портала важна в том числе и с точки зрения донесения до русскоязычного и особенно российского читателя правды об Азербайджане, о реалиях страны и происходящем вокруг нагорно-карабахского конфликта. Именно масштабной деятельностью в этом направлении можно положить конец монополии откровенно купленных и проармянских медиа-структур на российском рынке. Это еще один успех Азербайджана в деле информационной борьбы с армянской пропагандистской машиной.

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