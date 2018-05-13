Определился победитель «Бакинского марафона-2018» среди женщин – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-13 12:17 | www.oxu.az | 7

Определился победитель «Бакинского марафона-2018» среди женщин.

Победительницей марафона среди женщин стала турчанка Челик Фадиме 1986 года рождения. Второе место заняла Валентина Полтавска из Украины (1971 года рождения). Третьей в забеге стала россиянка Анастасия Петрова (1993 года рождения).

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Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Как сообщает Oxu.Az, эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. «Бакинский марафон-2018» протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Церемония награждения победителей соревнований «Бакинский марафон – 2018» будет проводиться в двух категориях – за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет три тысячи манатов, за второе место – две тысячи манатов, а за третье место – 1000 манатов.

Кроме того, победителям будут вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами «Бакинского марафона – 2018» будут вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Отметим, что средства от «Бакинского марафона – 2018» будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

На сегодняшний день лучший результат в проведенном в Баку полумарафоне показал гражданин Турции Вейси Аслан. В 2017 году он пришел к финишу за час и семь минут. А победитель «Бакинского марафона-2016» Намиг Асадов из Азербайджана преодолел дистанцию за час и семнадцать минут.