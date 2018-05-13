Победитель "Бакинского марафона-2018" установил новый рекорд

2018-05-13 12:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Победитель "Бакинского марафона-2018" установил новый рекорд.

Украинец Игорь Олефиренко, завершив дистанцию за один час и шесть минут, побил прошлогодний рекорд гражданина Турции Вейси Аслана, который преодолел дистанцию за один час и семь минут.

Отметим, что победитель марафона в 2016 году Намиг Асадов преодолел данное расстояние за один час и семнадцать минут.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.