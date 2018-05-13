Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев

2018-05-13 12:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев.

Первое место в забеге среди паралимпийцев занял Мехман Рамазанзаде 1970 года рождения.

За время проведения марафона впервые созданы условия для участия в забеге паралимпийцев.

Отметим, что победителем "Бакинского марафона-2018" стал участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Оп преодолел дистанцию за один час и шесть минут, установив рекорд Бакинского марафона.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.