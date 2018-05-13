Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме

2018-05-13 12:28 | www.apa.az | 7

Следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетте Барзилай с победой на Евровидении и рассказал, в каком городе конкурс пройдет в следующем году.

"Нетте, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!" — написал Нетаньяху в своем Twitter.

По итогам финала международного песенного конкурса "Евровидение", который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.