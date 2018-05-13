Впечатления от «Бакинского марафона» только положительные - Валентина Полтавска

2018-05-13 12:37 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - Впечатления от «Бакинского марафона-2018» только положительные, сказала в воскресенье Trend Валентина Полтавска (участница из Украины, 1971 года рождения), которая заняла второе место.

«Мне в первый раз, когда я приехала на "Бакинский марафон-2017", здесь очень понравилось. И я решила приехать на марафон и в этом году. На следующей неделе буду участвовать в еще одном марафоне в США. Поэтому я немного придерживала себя», - сказала она.

Полтавска также поздравила участника из Украины Игоря Олефиренко, который стал победителем «Бакинского марафона-2018».

«Я знала, что Олифиренко будет первым. Мы вместе прилетели», - сказала она.

Отметим, что победителем "Бакинского марафона-2018" стал участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Оп преодолел дистанцию за один час и шесть минут, установив рекорд Бакинского марафона.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".