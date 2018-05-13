В Афганистане боевики напали на военных, восемь человек погибли

2018-05-13 12:42 | www.trend.az | 8

По меньшей мере восемь военных погибли в столкновениях с боевиками радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Кундуз. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции.

По сообщению телеканала, столкновения произошли в районе Дашти-Арчи после того, как его атаковали десятки боевиков "Талибана".

"Восемь солдат и шесть членов подразделения "Талибан" Red Unit были убиты, еще четыре талиба ранены", - приводит телеканал отрывок из заявления полиции. Отмечается, что правительственные силы безопасности смогли отразить атаку после нескольких часов столкновений.