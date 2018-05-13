На Бакинском марафоне я боролся только с ветром - победитель

2018-05-13 12:52 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Я надеюсь, что и в следующем году приеду в Азербайджан для участия в Бакинском марафоне.

Об этом сказал Trend в воскресенье победитель «Бакинского марафона-2018» Игорь Олефиренко (участник из Украины). Отметим, что Олефиренко установил новый рекорд, преодолев дистанцию за один час и шесть минут.

«Я в первый раз в Баку, первый раз в Азербайджане. Очень нравится, не ожидал, что так красиво, не ожидал, что так дружелюбно. Еда у вас очень вкусная. Проводим замечательно время», - сказал победитель марафона.

Он отметил, что не испытывал никаких сложностей победить, так как был выше соперника на две головы. "Я приехал победить и сегодня боролся только с ветром", - сказал Олефиренко.

«Являюсь трижды национальным чемпионом Украины по марафону, участником Летних Олимпийских игр в Рио де Жанейро в 2016 году (занял 13 место). Я был 18-ым на Лондонском марафоне. Я професиионально занимаюсь марафоном уже многие годы. Это новая страна, новая часть континента для меня. Надеюь, что и в следующем году приеду. Возможно будет кто-то еще, кто сможет кинуть мне вызов. Будет интересней», - добавил спортсмен.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».