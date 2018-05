Следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на Евровидении и пообещал, что конкурс в следующем году пройдет в Иерусалиме.

"Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!" написал глава правительства в своем Twitter.

По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.