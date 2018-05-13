Бакинский марафон был организован на высоком уровне - победительница марафона среди женщин

2018-05-13 13:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон был организован на высоком уровне и мы чувствовали поддержку зрителей во время забега, сказала Trend в воскресенье победительница марафона среди женщин Челик Фадиме (участница из Турции).

Фадиме отметила, что она впервые участвует на Бакинском марафоне и вообще это первый ее визит в Баку.

По ее словам, маршрут марафона был трудным для нее, так как до этого она участвовала в другом марафоне.

«Ровно 14 дней назад я приняла участие в марафоне в Германии, где заняла пятое место», - сказала она.

По словам Фадиме, она впервые стала победителем марафона.

«О проведении Бакинского марафона я узнала у своих знакомых, которые были участниками предыдущих марафонов. Я очень хотела побывать в Баку. Я полюбила этот город и думаю остаться еще на день для того, чтобы поближе узнать этот прекрасный город», - сказала Фадиме.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».