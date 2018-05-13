В Афганистане боевики напали на военных, восемь человек погибли

2018-05-13 13:17 | www.apa.az | 6
По меньшей мере восемь военных погибли в столкновениях с боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кундуз.
Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции.
По сообщению телеканала, столкновения произошли в районе Дашти-Арчи после того, как его атаковали десятки боевиков "Талибана".
"Восемь солдат и шесть членов подразделения "Талибан" Red Unit были убиты, еще четыре талиба ранены", — приводит телеканал отрывок из заявления полиции. Отмечается, что правительственные силы безопасности смогли отразить атаку после нескольких часов столкновений.
"Талибан" взял на себя ответственность за атаку, отмечает телеканал.