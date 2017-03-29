Экс-президент Армении: Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану

2017-03-29 09:00 | www.oxu.az | 3

Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил первый президент Армении (1991-1998 гг) Левон Тер-Петросян.

«Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - сказал Л.Тер-Петросян в эфире армянского телеканала «Кентрон».

Л.Тер-Петросян отметил, что государство должно готовить общество к решениям.

«Если Серж Саргсян (президент Армении) идет по этому пути, то я до конца буду стоять рядом с ним», - сказал он.

Возглавляемая Л.Тер-Петросяном оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» в составе предвыборного блока с партией «Народная партия Армении» участвует в парламентских выборах республики, которые пройдут 2 апреля.

A.M.