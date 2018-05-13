У парламента Грузии сносят палатки

2018-05-13 13:16 | www.oxu.az | 8

В Тбилиси сотрудники патрульной полиции утром в воскресенье снесли палатки на площади перед зданием парламента, установленные ночью участниками акции, которые протестуют против проводимой государством жесткой политики борьбы с наркотиками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили в МВД республики.

При этом сообщается, что полицейские задержали трех молодых людей на площади в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

Несколько десятков участников акции, которые провели ночь в палатках, расценили действия полиции как провокацию, но не оказали сопротивления, заявил журналистам один из организаторов акции.