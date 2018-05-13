Своей победой хочу сказать людям, чтобы не падали духом - победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев

2018-05-13 13:24 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Своей победой хочу сказать людям, чтобы никогда не падали духом. Об этом сказал Trend в воскресенье победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев Мехман Рамазанзаде.

Он отметил, что впервые участвует в марафоне. "Я не марафонец, однако принял решение испытать себя. Как видите, "я победил ветер", - сказал Рамазанзаде.

Как отметил участник, он не ожидал, что достигнет финиша. "Этой победой многое можно сказать людям, павшим духом: пускай смотрят на паралимпийцев, и не теряют любовь к жизни", - добавил Рамазанзаде.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.