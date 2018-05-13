Утверждения Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта вызвали обеспокоенность сопредседателей МГ ОБСЕ – экс-глава минобороны Армении

2018-05-13 13:27 | www.trend.az | 8

Уверен, что высказывания Никола Пашиняна по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызвали обеспокоенность наших международных партнеров, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом, как сообщают армянские СМИ, сказал экс-глава минобороны Армении Виген Саркисян, ушедший в отставку 11 мая при формировании нового правительства во главе с Николом Пашиняном.

"Несколько дней тому назад на пресс-конференции премьер-министр выразил ряд подходов, которые могут быть опасными», - сказал Саркисян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.