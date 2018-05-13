Бакинский марафон вносит большой вклад в пропаганду здорового образа жизни в Азербайджане - участник

2018-05-13 13:32 | www.trend.az | 9
БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон вносит большой вклад в пропаганду здорового образа жизни в Азербайджане, сказал Trend в воскресенье один из участников соревнования Видади Гурбанов.
В соревновании 59-летний Гурбанов принял участие впервые.
"Я стараюсь регулярно заниматься спортом, физическими упражнениями. Бакинский марафон стал очередной такой возможностью. Это своего рода вызов - потягаться с молодыми ребятами", - рассказал Гурбанов.
Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошел третий «Бакинский марафон-2018», под девизом «Победи ветер!».
Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.
В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.
В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.