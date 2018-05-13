Бакинский марафон - это возможность как укрепить свое здоровье, так и найти новых друзей - участник

2018-05-13 13:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Хотелось бы, чтобы такие соревнования как Бакинский марафон проводились чаще, сказал Trend в воскресенье один из участников соревнования Эльдар Алиев.

"В соревновании я принял участие впервые. Мне все очень понравилось. Намерен и в дальнейшем участвовать в таких мероприятиях, ведь это возможность как укрепить свое здоровье, так и найти новых друзей, " - отметил Алиев.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошел третий «Бакинский марафон-2018», под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.