Определился победитель "Бакинского марафона-2018", проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева

2018-05-13 14:01 | www.apa.az | 6

Определился победитель "Бакинского марафона-2018", проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает АПА, в Бакинском марафоне, проходившем под девизом "Победи ветер", победителем стал гражданин Украины Игорь Олефиренко, преодолевший дистанцию за 1 час 6 минут.

Вторым финишной линии достиг иранец Джафар Муради, третьим - турок Омар Алканоглу.

Дистанция марафона, стартовавшего на Площади Государственного флага, составила 21 километр. Марафон завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Бакинский марафон организован с целью оказания поддержки развитию спорта, пропаганды здорового образа жизни, объединения людей вокруг благородных идей.