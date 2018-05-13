Нападение на военных в Афганистане

2018-05-13 14:00 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере восемь военных погибли в столкновениях с боевиками радикального движения «Талибан» в афганской провинции Кундуз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

По сообщению телеканала, столкновения произошли в районе Дашти-Арчи после того, как его атаковали десятки боевиков «Талибана».

«Восемь солдат и шесть членов подразделения «Талибан» Red Unit были убиты, еще четыре талиба ранены», - приводит телеканал отрывок из заявления полиции.