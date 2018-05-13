Водительские права будут менять по новым правилам

2018-05-13 14:02 | www.oxu.az | 7

Кабмин внес изменения в «Положение о правилах принятия экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами, и о правилах выдачи им водительских удостоверений».

Как передает Oxu.Az, согласно изменениям, отныне при принятии экзаменов и выдаче водительских прав необходимо обеспечить предоставление документов по административным нарушениям в сфере дорожного движения и правил обеспечения безопасности дорожного движения.

Помимо этого, до сих пор гражданин мог получить новые водительские права без сдачи повторного экзамена и всего в течение 30 минут, с сохранением всех категорий.

Согласно изменениям, отныне, если срок обновления водительских прав и не изменится, составив те же 30 минут, но водителю придется сначала оплатить все штрафы по составленным в отношении него и не утратившим действие на текущее время протоколам, а уже затем внести пошлину и получить новые водительские права.