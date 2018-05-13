Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана отметили 95-летие со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

2018-05-13 14:00 | www.trend.az | 7

Мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, проходят не только на родине выдающегося государственного деятеля, но и по всему миру.

В Казани Региональная общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан (РОО АНКА РТ) "Азербайджан" провела по случаю этой даты "круглый стол".

Присутствующим рассказали о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева и показали документальный фильм о его неоценимых заслугах перед азербайджанским народом и роли в создании современного Азербайджана.

Гость из Азербайджана, участник Kazansummit2018 Эмин Рамазанов отметил, что благодаря мудрой политике общенационального лидера Гейдара Алиева в настоящее время Азербайджан является страной социального процветания и экономического развития, а также активным членом международного сообщества.

Директор фонда “GM” Фуад Рафигов подчеркнул, что Гейдар Алиев – выдающийся политический деятель и руководитель Азербайджана: «Те зерна, которые посеяли Гейдар Алиев и Минтимер Шаймиев, мы пожинаем и сегодня. Татарская диаспора в Азербайджане и азербайджанская диаспора в Татарстане чувствуют себя в этих республиках как у себя дома, у нас одна религия, один язык, мы понимаем друг друга».

Известный писатель и поэт Исах Даг начал свое выступление со стихотворения «Ветен» («Родина»). «Я горжусь, что я - азербайджанец и у азербайджанского народа был такой выдающийся деятель, как Гейдар Алиев. Сейчас мы, азербайджанцы, живущие в Татарстане, благодаря нашим предшественникам, которые заложили хороший фундамент, реализуем многие проекты", - сказал он.

Член правления РОО АНКА РТ «Азербайджан» Эльбрус Рагимов подчеркнул, что Гейдар Алиев создал основу для процветания современного Азербайджана. Он выразил надежду, что дружба между Татарстаном и Азербайджаном будет углубляться.

Представитель азербайджанской диаспоры Татарстана Васиф Алиев отметил, что Гейдар Алиев задал высокую планку не только в Азербайджане, но и на мировом уровне, и те задачи, которые поставил общенациональный лидер, должны выполняться: «Важно, чтобы наши ученые выступали и рассказывали об Азербайджане на мировом уровне. Мы должны показывать нашу культуру, национальные особенности, презентовать свой научный потенциал. Только следуя этому, мы можем поддерживать ту высокую планку, которую установил Гейдар Алиев. Мы гордимся и достижениями Татарстана – одного из передовых регионов России. Но, проживая здесь, мы всегда помним и гордимся, что мы - азербайджанцы».

Выступивший с заключительным словом председатель РОО АНКА РТ «Азербайджан» Башир Баширов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев – великий политик и великая личность, и благодаря его последовательной политике сформировалась и развилась азербайджанская диаспора, продемонстрировавшая тесную связь со своей исторической родиной. Он выступил с инициативой издания в Казани книги об общенациональном лидере и взаимоотношениях двух республик – Азербайджана и Татарстана.

Отметим, что 26 мая в Казани состоится организованный РОО АНКА РТ "Азербайджан" большой концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

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