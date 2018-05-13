Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

2018-05-13 14:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Вечером местами морось, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-16, днем - 19-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются дожди, грозы, в основном без осадков. Порывистый западный ветер