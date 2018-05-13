Прогноз погоды на первый рабочий день

2018-05-13 14:21 | www.oxu.az | 7

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Вечером местами морось, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-16, днем - 19-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются дожди, грозы, в основном без осадков. Порывистый западный ветер

Ночью 11-16, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.