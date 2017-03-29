Азербайджанская международная страховая компания передала свой портфель другой СК

2017-03-29 08:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решением правления Международного банка Азербайджана (МБА) новые и действующие страховые договора Международной страховой компании (МСК) будут переданы компании Gunay Insurance. Об этом говорится в обращении МСК к страхователям, опубликованном в среду в официальной печати.

Решение о прекращении деятельности МСК было принято 12 октября 2016 года в рамках внеочередного заседания акционера Межбанка.

Как ранее сообщил журналистам зампредседателя правления Международного банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев, закрытие СК связано с ее низкими финансовыми показателями.

Международная страховая компания, основанная в 2002 году Международным банком Азербайджана, в 2012 году получила бессрочную лицензию на страховую деятельность и на данный момент оказывает услуги по 32 видам страхования.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, в 2016 году СК собрала премии на 3,67 миллиона манатов при выплатах в 4,07 миллиона манатов.

Официальный курс на 29 марта составляет 1,7220 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)