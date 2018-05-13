Награждены победители «Бакинского марафона-2018» (ФОТО)

2018-05-13 14:33 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2018», проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Победителем Бакинского марафона среди мужчин стал участник из Украины Игорь Олефиренко. Он преодолел дистанцию за один час и шесть минут. Этот показатель стал рекордным среди марафонов, проведенных в Баку.

Второе место занял иранец Магомед Джафар Муради. Третим достиг финиша Омар Алканоглу из Турции.

Победителем марафона среди женщин стала турчанка Челик Фадиме. Валентина Полтавска из Украины достигла финиша второй, россиянка Анастасия Петрова – третьей.

Кроме этого, Мехман Рамазанзаде занял первое место среди участников-паралимпийцев.

«Бакинский марафон-2018», который прошел под девизом «Победи ветер!», был организован в третий раз.

Эксклюзивным партнером проекта «Бакинский марафон-2018», нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.