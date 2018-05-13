Глава МИД Азербайджана отправился в Бельгию

2018-05-13 14:35 | www.trend.az | 9
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию с рабочим визитом. Об этом Trend в воскресенье сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Завтра глава МИД примет участие 3-ей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке.
Отмечается, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч и также выступление Мамедъярова на конференции.
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