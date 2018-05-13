В Германии лжеполицейские ограбили азербайджанца

2018-05-13 15:17 | www.oxu.az | 6

Полиция немецкого Гессена предупредила водителей большегрузных автомобилей о том, что в этом регионе действует банда лжеполицейских.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Giessener-Anzeiger, одной из жертв этой банды стал водитель большегрузного автомобиля из Азербайджана.

Согласно информации издания, 3 мая в 22:00 на федеральной трассе А-45 человек в гражданской одежде остановил большегрузный автомобиль, которым управлял 50-летний азербайджанец. Мужчина предъявил азербайджанцу полицейский жетон и потребовал предъявить документы. Проверив паспорт и водительские права азербайджанца, «полицейский» обыскал его и отобрал 8,5 тысяч евро.

Преступник сел затем в белый автомобиль, в котором находился еще один человек, и скрылся с места преступления. Как заявил потом азербайджанец в своих показаниях в полиции, преступнику на вид 40 лет, ростом он 1,9 метра и у него светлые волосы.

В настоящее время уголовная полиция этого региона Германии проводит оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников.