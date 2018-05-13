ИГ взяло ответственность за взрывы в Индонезии

2018-05-13 15:42 | www.trend.az | 5

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters.

Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 07:15 утра по местному времени, последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий - в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).