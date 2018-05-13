Названо имя устроившего резню в Париже чеченца – ОБНОВЛЕНО

2018-05-13 16:00 | www.oxu.az | 8

Молодого человека, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, зовут Хамзат Азимов (Khamzat Azimov).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает France 2.

По его информации, Азимов родился в 1997 году в Чечне, а в 2010-м ему было предоставлено французское гражданство.

Его родители задержаны французской полицией и находятся под стражей, их допрашивают.

По данным Europe 1, молодой человек был известен спецслужбам как потенциальная угроза национальной безопасности. Отмечалось, что он был близок к радикальным исламистам и имел некие связи с лицом, находящимся в Сирии.

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Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летним выходцем из Чечни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, при нем не было документов, но полиции удалось установить его личность по отпечаткам пальцев.

Очевидцы отмечают, что злоумышленник при атаке кричал «Аллах Акбар» и беспорядочно кидался на людей. Правоохранительные органы начали расследование.

По данным радиостанции RTL, родители напавшего также взяты под стражу.