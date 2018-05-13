Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения

2018-05-13 16:14 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье в Пекине провел переговоры с главой МИД Китая Ван И, они обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRNA.

По данным агентства, стороны обсудили судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и пути расширения двустороннего политического и экономического сотрудничества.

"Отношения между Ираном и Китаем были очень хорошими и до СВПД, во время действия СВПД в настоящее время эти хорошие отношения продолжались, и Китай был, безусловно, лучшим иранским деловым партнером. Сегодня мы уверены, что китайцы будут с нами", — приводит агентство слова Зарифа.

Глава МИД Китая заявил, что рад тому факту, что Иран выбрал Китай в качестве первого места проведения политических консультаций по сохранению ядерной сделки.

"Мы надеемся, что эта поездка станет важным достижением для сохранения СВПД и сохранения интересов Ирана", - добавил Ван И.

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель. Позднее МИД Ирана подтвердил информацию. По его данным, в Брюсселе Зариф также встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

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