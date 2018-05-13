Девушка сбежала из дома, узнав возраст своего жениха – ВИДЕО

2018-05-13 16:39 | www.oxu.az | 8

В Сабирабаде 16-летняя девушка сбежала из дома, и с тех пор отней нет никаких вестей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, случай произошел в селе Галагайын Сабирабадского района.

Мать девушки Фарах Рухуллаева утверждает, что ее 16-летняя дочь Афруза Зейналова ушла из дома якобы к дяде и так и не вернулась. По словам матери, Афруза обручилась по собственному желанию.

Сначала девушке сказали, что ее жениху 25 лет. Узнав, что жениху на самое деле 29 лет, она решила разорвать с ним все отношения. Мать не сумела отговорить Афрузу, в результате чего их отношения ухудшились. Мать желает скорейшего возвращения дочери.

Отметим, что 16-летняя Афруза Зейналова - ученица 10-го класса средней школы номер 1 села Галагайын. Семья обратилась в полицию для ее поисков.